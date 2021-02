Alioune Tine et ses camarades de conclure: « Nos organisations condamnent fermement le recours à la violence quels qu’en soient les auteurs. Elles exhortent l’Etat à : Veiller au respect par les autorités judiciaires des procédures légales prévues pour convoquer et entendre un député ; Instruire les forces de défense et de sécurité de faire preuve de retenue, de maitrise et de pédagogie et de s’abstenir de tout usage excessif de la force lors des opérations de maintien de l’ordre ; S’abstenir de toute immixtion dans les procédures judiciaires concernant des citoyens. »

