Le journal de préciser que tout est parti du fameux message qu’aurait reçu Me Bamba Cissé qui l’a transféré à Sonko. Un SMS brandi par les députés de l’opposition, dont Aida Mbodj, comme étant la preuve du «complot». Me Dior Diagne nie être l’auteure de ce message, mais reconnaît avoir échangé avec Me Bamba Cissé sur l’affaire Adji Sarr-Sonko. Outre les manquements de confraternité et de loyauté qu’elle reproche aux deux avocats suscités, l’avocate fait de graves révélations dans sa lettre-plainte sur des engagements que ses confrères auraient pris devant le Bâtonnier et qu’ils n’auraient jamais respectés. Me Dior Diagne précise que les avocats de Sonko savaient bien que Me Gaby est bien l’auteur de la lettre d’Adji Sarr. Aussi, elle n’écarte pas de donner une suite pénale à cette affaire.

Selon l’Obs, dans sa publication du jour, Me Dior Diagne a saisi le Bâtonnier d’une plainte contre les agissements de Me Bamba Cissé et Pape Samba So dit Gaby, auteur supposé de la plainte d’Adji Sarr contre le leader de Pastef.

