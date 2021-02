XALIMANEWS- La décision du Parti démocratique sénégalais (Pds) et de ses alliés de ne pas démissionner de la Commission ad hoc chargée de statuer sur l’affaire Ousmane Sonko a surpris plus d’eux. Mais, le journal ‘’SourceA’’, repris par Actusen, informe que le leader de Pastef Les Patriotes ne fait pas partie des personnes qui ont été prises de court. La preuve, explique le journal, Me Abdoulaye Wade et les siens avaient, dès le départ, prévenu celui qui est poursuivi pour viols répétitifs et menaces de morts présumés, qu’ils allaient continuer ‘’la lutte dans la Commission, malgré les obstacles’’.

