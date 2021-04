Samba Sall, Doyen des juges d’instruction, avait hérité de ce dossier de ’’ viols et de menace de morts’’ suite au désistement du juge du 8e Cabinet, Mamadou Seck. Son décès, hier jeudi, a suscité des interrogations sur l’éventuel héritier de ce dossier. Mais, a estimé Me Assane Dioma Ndiaye, l’action en justice va se poursuivre. « Au début, il peut y avoir une dose émotionnelle très forte du juge qui héritera de ce dossier. Mais, c’est la continuité du service public. L’Etat est impersonnel. Il est incarné par des institutions et des hommes. C’est- à dire que les affaires vont rester, les dossiers de la République également. Un juge héritera ce dossier et je pense qu’il le traitera de la manière la plus professionnelle », a-t-il fait savoir. Et d’ajouter : « mais tout dépendra du contexte, de l’importance du dossier. Son remplaçant verra s’il a lieu de poursuivre ou de le classer »

