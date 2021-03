En effet, entre vendredi et samedi, rien qu’à Dakar, au moins 47 personnes ont été placées en garde à vue. Le 26 février tôt le matin, Baba Ndiaye (président de la commission d’organisation de PASTEF Touba) et Mame dame LO (coordonnateur des jeunes de Pastef Touba) ont été arrêtés à Touba et acheminés à Dakar dans les locaux de la Division des investigations criminelles (DIC). Les deux sont accusés d’appel à l’insurrection en plus à la détention de chanvre indien pour le premier. Quelques heures plus tard, Ousmane Wade (coordonnateur de FRAPP UCAD), Amadou Oury Ba (coordonnateur de FRAPP Koumpentoum) et quatre autres étudiants ont arrêtés par la sécurité du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) et remis au commissariat de point E.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy