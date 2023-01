Dans ses observations le ministère public souhaite aussi qu’Ousmane Sonko et Ndéye Khady Ndiaye soient renvoyés devant la Chambre criminelle, le premier pour viols et menaces de mort, et la seconde pour incitation à la débauche, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy