Menacé, traqué, Alfousseyni Gaye « a fait son travail avec sa conscience professionnelle par rapport a son serment d’Hippocrate« , estiment les spécialistes de la santé. « Nous constatons depuis un certain, que sur le plan psychologique temps, des pressions sont menées sur sa personne, et cela doit arreter et ne peut pas continuer. On est dans un état de droit et nous interpellons direcrement l’État sénégalais qui doit veiller à sa securité. Nous allons envoyer une correspondance au Minitre de la Santé, pour que lui-même interpelle ses collègues, de l’interieur et de la justice. » Réagit Cheikh Seck. Le spécialiste de la Santé de renchérir, « Au delà des doutes de Docteur Gaye, c’est tous les travailleurs de la Santé, de l’Action Sociale, qui sont menacés. »Dans les jours à venir, nous allons nous organiser et des mesures seront prises. Parce que ce pays là, nous avons l’impression que ca va directement vers la dérive. »

