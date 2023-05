L’opposant a d’ailleurs engagé une «campagne de désobéissance civile». «Ce n’est plus de la justice mais du banditisme judiciaire. J’ai décidé dans le cadre de ma campagne de désobéissance civile de ne plus collaborer avec la justice. Si la justice ne peut pas m’assurer la sécurité, je ne répondrai pas à la convocation. J’ai pris cette décision ferme et je l’assume», avait déclaré le maire Ziguinchor. Toutefois, avait-il dit averti : «prendre cette décision ne signifie pas qu’on donne un blanc-seing à la justice ou à quelconque magistrat dire comme il n’est pas venu répondre, on fera ce qu’on veut».

