Depuis l’éclatement de l’affaire de Trafic présumé des passeports diplomatiques, Mme Aissata Tall Sall, ministre des affaires étrangères et ses services se sont abstenus d’en parler. En marge de la cérémonie de lancement du Grand Forum de Dakar sur la paix et la sécurité, elle a été interpellé sur la question. Mais, elle a évoqué le secret de l’enquête et de la séparation des pouvoirs. » Soyons ensemble et acceptons que ce sont des hypothèses de trafic de passeports diplomatiques. Cette affaire-là, je l’ai apprise comme tous les sénégalais l’ont apprise. L’opinion passe son temps, tous les jours, à nous faire des leçons sur l’état de Droit et bien la leçon pour la preuve, c’est cette affaire. Il y a la séparation des pouvoirs et le secret de l’enquête qui empêchent de m’y prononcer », a-t- elle déclarée. Et ajoute: » Cette affaire, entre guillemets, serait partie de l’ Assemblée nationale,or il y a une séparation de pouvoirs entre l’exécutif et le législatif. Ce qui est l’obstacle, c’est le secret de l’enquête ».

