Affaire West African Energy : le rôle de Samuel Sarr examiné par le juge du 2e cabinet

XALIMANEWS-L’enquête relative à l’affaire West African Energy a connu une évolution majeure hier, lundi. Samuel Sarr a été entendu pendant trois heures au Pavillon spécial dans le cadre d’une instruction menée par le juge du 2e cabinet.

L’audition a été dirigée par l’expert Aliou Touré, assisté de son sapiteur Cheikh Sadibou Fall. Elle s’est tenue en présence du greffier ainsi que des avocats de l’accusé, Me Cheikh Ahmadou Ndiaye et Me Dionwar Soumaré. Selon Libération, cette séance, marquée par des échanges, s’est déroulée sans incident.

D’après des sources proches du dossier, l’administration pénitentiaire a mobilisé d’importants moyens logistiques afin de garantir le bon déroulement de l’audition. Tous les dispositifs nécessaires ont été mis en place pour offrir un cadre de travail conforme aux exigences de l’enquête, précise le quotidien.

Cette audition constitue une avancée significative dans l’instruction du dossier. Les investigations se poursuivent sous la supervision du juge du 2e cabinet.