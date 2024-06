Affrontements entre deux communautés religieuses à Medina Gounass : au moins 30 personnes arrêtées

XALIMANEWS-Après 36 heures d’investigations approfondies, plusieurs arrestations ont été effectuées suite aux affrontements entre deux communautés religieuses rivales à Médina Gounass, selon L’Observateur.

Le journal rapporte que « 30 individus ont été conduits au poste de gendarmerie puis à Kalifourou. Les investigations sont en cours. »

Des affrontements entre factions rivales à Médina Gounass le lundi 17 juin ont tragiquement abouti à la mort d’un commerçant et ont causé plus d’une trentaine de blessés, coïncidant avec le jour de la Tabaski pour la plupart des musulmans sénégalais. Selon plusieurs sources médiatiques, la victime aurait été tuée par balle alors qu’elle se tenait devant son magasin.

Le ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine, s’est rendu dans la cité religieuse le mardi suivant pour apaiser la situation tandis que la gendarmerie a lancé une enquête afin d’élucider les événements.

En plus de la perte humaine, les affrontements ont entraîné d’importants dommages matériels à Médina Gounass, incluant le caillassage des vitres du véhicule du khalife général, l’incendie de voitures, le pillage et l’incendie de magasins, ainsi que la destruction de produits et de denrées alimentaires sur les lieux.