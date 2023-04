Les pêcheurs de Kayar sont poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée et destruction de biens appartenant à autrui. Les pêcheurs originaires de Mboro doivent, quant à eux, répondre des délits de coups et blessures volontaires et destruction de biens appartenant à autrui.

