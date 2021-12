Le gouverneur Khamis Abdallah de la province du Darfour-Ouest rapporte de son côté que « les violences ont débuté par une dispute et elles ont gagné en puissance, tuant six personnes samedi, puis dimanche. Plus de quarante personnes ont été tuées ». Ces affrontements ont opposé des membres de tribus arabes et d’autres de tribus issues d’ethnies africaines.

