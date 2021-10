La FAO et le PAM soulignent que le financement actuel de l’aide humanitaire en Afghanistan est une goutte d’eau dans la mer et demande une importante mobilisation des ressources pour répondre à l’ampleur des besoins. La crise alimentaire en Afghanistan est déjà plus grave que celles en Syrie ou au Yémen, et seule la République démocratique du Congo est dans une situation plus désespérée, ont indiqué à l’AFP des responsables onusiens. Ainsi, selon le PAM, 37% d’Afghans en plus ont basculé dans cette insécurité alimentaire aiguë par rapport à avril 2021. Parmi eux, 3,2 millions d’enfants de moins de cinq ans souffriront de malnutrition aiguë d’ici la fin de l’année.

