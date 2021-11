AFRIMAC 2, dans le but de promouvoir l’entreprenariat des entreprises, le leadership et l’autonomisation des femmes, réalisera une série d’actions promotionnelles visant à sensibiliser, motiver, former et renforcer la participation des femmes sénégalaises aux initiatives économiques et entrepreneuriales.

Parmi les actions à mener, divers programmes de télévision et de radio seront développés périodiquement, dans lesquels des entretiens seront organisés avec des femmes d’affaires et des entrepreneurs qui nous parleront de leurs expériences, des experts qui nous donneront des orientations, des recommandations et des conseils qui peuvent être utiles dans le développement d’une idée d’entreprise, et des personnes liées au projet qui nous tiendront au courant des dernières activités menées.

L’initiative de coopération territoriale « AFRIMAC 2 », dirigée par le Cabildo de Fuerteventura (Îles Canaries – Espagne) à travers le département de la Planification, des Finances, de la Promotion économique, de l’Emploi et de la durabilité environnementale dirigée par Mme Lola García Martinez fait partie du Programme opérationnel de la Coopération Territoriale Madère-Açores-Canaris (MAC) 2014-2020 qui cherche à être un instrument de voisinage pour créer de nouvelles associations au-delà des frontières internationales. Ces instruments cherchent à rendre les frontières intangibles et à unir les citoyens, en apprenant de nos différences et en acceptant nos similitudes.

En somme, AFRIMAC 2 vise à améliorer la compétitivité des entreprises.

Le programme opérationnel de coopération territoriale Madeira-Açores-Canaris (MAC) 2014-2020 est le principal instrument à la disposition des régions ultrapériphériques d’Espagne et du Portugal (les îles Canaries, les Açores et Madère) pour coopérer entre elles et avec le pays dans son environnement géographique dans le but d’apporter une réponse efficace aux défis communs auxquels ils sont confrontés en termes d’innovation, de compétitivité, d’internationalisation et de développement durable.