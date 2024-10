Afrique-Captivité au nord du Mali : soldats maliens et mercenaires russes toujours retenus par les rebelles

XALIMANEWS-Des soldats de l’armée malienne et des mercenaires russes du groupe Wagner sont détenus depuis plus d’un an par le CSP-DPA au nord du Mali.

Une vingtaine de soldats maliens et deux mercenaires russes, capturés entre septembre 2023 et juillet 2024, sont toujours en captivité. Bien que des tentatives de négociation aient eu lieu pour les mercenaires, aucune avancée concrète n’a été faite pour les militaires maliens. Les familles des captifs expriment leur espoir malgré la situation difficile. Actuellement, selon RFI, 22 soldats maliens seraient prisonniers, bien que les rebelles parlent de « vingtaine » pour des raisons stratégiques.