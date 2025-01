Afrique-Centrafrique : le Président Faustin-Archange Touadéra met en garde ses ministres trop absentéistes

XALIMANEWS-En Centrafrique, lors du premier Conseil de l’année, le chef de l’État a réprimandé ses ministres pour leur absentéisme et leurs manques d’efficacité dans l’exercice de leur fonction.

« Certains ministres passent plus de temps à soigner leur image sur les réseaux sociaux qu’à travailler ». A fustige Faustin-Archange Touadéra à l’endroit de ses ministres, ce jeudi 9 janvier. Ce discours, qui n’a été publié et diffusé que le samedi 11 janvier au soir, n’a pas convaincu l’opposition d’après le média francais.

Selon le chef de l’État, lors des Conseils des ministres, notamment en fin d’année, certains ministres ont préféré « passer des vacances à l’étranger » que participer aux délibérations. « Certains membres du gouvernement, assène-t-il, ont passé en 2024 plus de temps dans les missions à l’étranger, sans retombées réelles pour le pays. Plus de temps à s’occuper de leurs affaires personnelles plutôt que de s’occuper des affaires publiques. Plus de temps à soigner leur image et réputation sur les réseaux sociaux plutôt que de travailler à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. »

D’après toujours RFI, le Président centrafricain a menacé de réduire les autorisations de soins à l’étranger, prolongées, toujours selon lui pour des « motifs fallacieux ».

« Affaires personnelles »