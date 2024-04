Afrique-Comores : trente huit détenus s’évadent spectaculairement de la prison de Moroni

XALIMANEWS-Ce jeudi 11 avril 2024, aux Comores plus de trente détenus de sont évadés spectaculairement de la prison de Moroni, rapporte RFI.

Jeudi 11 avril, les Comores ont été témoin d’une évasion massive à la prison de Moroni. Trente-huit détenus se sont ainsi échappés. D’après Radio France internationale, les autorités ont confirmé que cette évasion a été facilitée par des défaillances dans le dispositif de sécurité.

Selon toujours le média français qui cite les autorités comoriennes, le cerveau de cette évasion, est un détenu militaire accusé d’avoir abattu un jeune supporteur lors d’un match de l’équipe nationale de football en novembre 2023. Cependant, aucun blessé n’a été signalé lors de l’évasion, et aucune effraction n’a été constatée, ajoute RFI, qui précise qu’étonnement et interrogations ont subsisté quant à cette évasion sans blessé et sans effraction