XALIMANEWS -Le nouveau variant du coronavirus identifié en Afrique du Sud en octobre, et désormais prédominant dans le pays du continent le plus touché par la pandémie, n’est pas plus mortel mais il est 1,5 fois plus contagieux, a affirmé lundi un panel d’experts sud-africains.

