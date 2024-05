Afrique-Ghana : À Kumasi, la poignante restitution d’objets sacrés Ashantis, pillés il y a 150 ans

XALIMANEWS-Au Ghana, les 32 objets sacrés ashantis, dérobés par les colons britanniques en 1874, ont été temporairement restitués par des musées du Royaume-Uni, rapporte RFI Leur exposition au musée du palais Manhyia de Kumasi a provoqué une profonde émotion et nourri l’espoir de restitutions plus étendues et durables.

Il y a 150 ans, les colons britanniques avaient dérobé des objets sacrés au Ghana. Ce 1er mai 2024, ces trésors font enfin leur retour à Kumasi, le siège ancestral du royaume ashanti. Prêtés par deux musées britanniques pour une période initiale de trois ans, renouvelable, ces 32 artefacts sont désormais exposés pour la première fois aux yeux des Ghanéens, dans leur propre pays. Leur restitution suscite une émotion profonde chez les visiteurs, à l’image de Moses Nigande, ce professeur, natif du Nord-Est du Ghana, qui rayonnait d’enthousiasme à la vue de ces objets. « C’était vraiment impressionnant », s’exclama-t-il. « J’aurais vraiment apprécié que ce type d’exposition soit proposé à travers tout le pays, permettant ainsi aux gens d’en apprendre davantage. » A-t-il ajouté.

Des artefacts sacrés imprégnés d’histoire, comme l’épée emblématique du royaume Ashanti, connue sous le nom de Mpomponsuo, ainsi que des insignes en or utilisés pour la purification de l’âme du roi, ont été restitués grâce à l’impulsion de l’actuel roi Ashanti, Otumfuo Osei Tutu II. « Ces objets, dérobés et pillés en 1874, sont les gardiens de l’essence du peuple Ashanti », déclare-t-il. « Aujourd’hui marque un jour de triomphe pour les Ashanti, mais également pour toute l’Afrique noire. L’esprit que nous avons préservé et partagé est enfin de retour parmi nous. »

Cependant, ces artefacts, eux, retourneront en Angleterre dans six ans au maximum, comme stipulé par une loi britannique interdisant les restitutions définitives.