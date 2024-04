Afrique / Guinée : Deux corps sans vie avec des membres manquants trouvés à Siguiri

XALIMANEWS-Dans la commune urbaine de Siguiri ce mardi 30 avril 2024, deux corps sans vie, amputés de certaines parties, ont été découverts, grâce à la vigilance des citoyens. L’hôpital préfectoral de Siguiri a fourni des détails sur ces découvertes macabres, révélant que l’un des corps présentait des membres manquants.

Dans des propos recueillis par Guineenews, le Dr Fora Oularé, intervenant dans l’affaire, a expliqué : « Nous avons été alertés par des citoyens, et après vérification, il est apparu que les deux corps ont été victimes d’une mort suspecte. Le premier n’a pas pu être identifié, tandis que le second est un enfant de 5 ans nommé John Dopavogui. Il a été mutilé avant d’être blessé et abandonné dans une vieille voiture. »

Cette pratique meurtrière est devenue alarmante à Siguiri, le cas des trois filles tuées à Norassoba en mars 2024 étant le plus récent.