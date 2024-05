Afrique-Niger : Déploiement de plusieurs centaines de mercenaires d’une société turque

XALIMANEWS-Lentreprise paramilitaire turque Sadat, comme celle Wagner, opère au Sahel, notamment au Niger, où elle a déployé plusieurs centaines de mercenaires en moins d’un an pour protéger les intérêts turcs, a rapporté RFI ce mardi .

Le média français rapporte la présence de mercenaires, principalement syriens, au Niger. Ces mercenaires, engagés par des contrats de six mois à un an, gagnent environ 1 500 dollars par mois. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme cité par l’AFP, environ mille mercenaires sont partis au Niger au cours des douze derniers mois pour protéger les intérêts et projets turcs.

Malgré les démentis du ministère turc des Affaires étrangères, plusieurs sources à Niamey confirment la présence de ces mercenaires, notamment ceux de la société paramilitaire turque Sadat. Ils sont visibles dans des mines exploitées par des entreprises turques dans la région de Tillabéry, au sud-ouest du pays, et assurent aussi la sécurité de divers projets de construction de routes. Ces mercenaires affrontent notamment des djihadistes qui tentent de perturber les activités des sociétés étrangères.

Officiellement, la junte nigérienne nie utiliser les services de ces mercenaires. Cependant, un diplomate de la région indique que leur lutte contre le terrorisme bénéficie également à Niamey. De plus, il est rapporté qu’un autre pays du Sahel est en négociation avec la même société pour renforcer la sécurité de son palais.