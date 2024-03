Afrique-RD Congo: Salomon Idi Kalonda, conseiller spécial de Katumbi est libéré provisoirement

XALIMANEWS-Salomon Idi Kalonda, conseiller spécial de Moise Katumbi, a bénéficié mercredi, d’une liberté provisoire, a rapporté RFI ce jeudi matin.

Arrêté le 30 mai 2023 à l’aéroport de Ndjili, Kinshasa, Il fait face à plusieurs accusations graves, incluant « atteinte à la sûreté de l’État », « incitation des militaires à commettre des actes contraires à leur devoir et discipline » et « détention illégale d’arme à feu et de munitions de guerre », des charges qu’il a toujours niées. Selon RFI, la libération à titre provisoire de Salomon Idi Kalonda apporte un profond soulagement à sa famille et à ses proches. Ses avocats, qui ont ardemment plaidé pour sa mise en liberté en raison de son état de santé précaire, qualifient ce moment de majeur.

Considéré comme le bras droit de Moise Katumbi, Salomon Idi Kalonda montrait des signes de fatigue et de maladie lors des audiences auxquelles il a assisté, précise le média français, qui ajoute que depuis septembre dernier, il n’était plus incarcéré en prison, mais était soigné dans un centre médical.