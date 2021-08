Un Vietnamien a été arrêté en Afrique du Sud et une soixantaine de kilos de griffes, dents et autres matières issus de lions, récupérés à l’issue de quatre mois d’enquête, a annoncé samedi le gouvernement, d’après l’AFP. L’homme a été arrêté jeudi pour « commerce illégal d’espèces sauvages et possession illégale d’une arme à feu », dans la province du Limpopo (nord) où sont situées de nombreuses réserves animalières, a précisé un porte-parole du ministère de l’Environnement sud-africain. Outre l’arrestation, la police a perquisitionné « une exploitation agricole appartenant à des Vietnamiens » près de la ville touristique de Bela-Bela dans le Limpopo, et « deux unités de stockage » dans la capitale Pretoria, précise un communiqué du ministère. Ils ont saisi ainsi, 4,2 kg de dents de lions, 680 grammes de griffes de lions, et plus de 60 kilos « de produits animaux transformés, probablement de la gélatine de lion », ainsi qu’une arme à feu illégale. Le suspect vietnamien, inculpé pour « possession illégale d’une espèce menacée », a été présenté devant un tribunal régional vendredi. Mais l’affaire a été reportée au 20 août afin d’assurer la présence d’un traducteur, précise encore le ministère.

