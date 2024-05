Afrique-Tchad/Présidentielle : victoire annoncée de Mahamat Idriss par l’ANGE, l’opposant Succès Masra conteste

XALIMANEWS-Selon RFI qui cite l’Autorité nationale de gestion des élections (ANGE), Mahamat Idriss Deby domine les résultats préliminaires des élections au Tchad. Cependant, l’opposant numéro un conteste les résultat et engage un bras de fer.

Le président sortant arrive en tête avec une confortable avance de 61% des voix et une participation de plus de 75%, selon l’Autorité nationale de gestion des élections (ANGE), rapporte le média français ce vendredi. Les neuf adversaires de Mahamat Idriss Déby, y compris Succès Masra, se retrouvent nettement distancés, ce dernier obtenant la deuxième place avec 18,53% des voix. Cependant, malgré ses affirmations antérieures de victoire, Masra a averti contre toute manipulation des chiffres et de l’ordre établi. Le bras de fer politique semble être relancé.

Le directeur de campagne de Mahamat Idriss Deby avait promis 65% des voix, mais finalement, il a remporté la victoire avec 61% des voix. Ses partisans ont salué cette victoire, attribuant le succès à une coalition solide et critiquant les autres candidats. Mais, l’opposant Succès Masra conteste les résultats, se prévaut de la « vérité des urnes » compilée sur une plateforme nourrie par des « observateurs citoyens », et qui selon lui « consacre la victoire dès le premier tour de l’espérance sur le passé ». Il dénonce une « inversion des choses et des chiffres. »