Afrique-Togo : en pleine campagne des législatives, les cultes ne sont pas oubliés

XALIMANEWS-Selon RFI qui se base sur les données officielles du rapport de la Force de sécurité des élections législatives et régionales, mandatée par le gouvernement, l’ensemble des partis politiques a organisé plus de 1235 réunions et a déployé environ 230 caravanes à travers le Togo, sans incident.

Les candidats engagés dans la course aux législatives du 29 avril déploient une énergie inlassable, s’affrontant avec vigueur de ville en ville, de village en village et de quartier en quartier. Entre caravanes et grandes rencontres, la campagne entre dans son dixième jour, incitant les candidats à explorer de nouvelles stratégies pour rallier les électeurs à leur cause.

Pour le média français, Princesse Kayi Lawson, représentante nationale des femmes du parti UNIR au pouvoir, a opté pour une approche envers les prêtres traditionnels. Ces derniers, vêtus de façon traditionnelle, entament des chants et des danses vaudoues avant de recevoir le discours de leur invitée. « Il est essentiel de nous rapprocher des prêtres traditionnels à chaque élection : ils font partie intégrante de notre héritage culturel, un patrimoine africain que nous devons préserver », souligne-t-elle.

A Akata, non loin de la frontière du Ghana. La coordinatrice de la Dynamique pour la majorité du peuple, Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, tête de liste et coordinatrice de l’opposition de quatre partis politiques et de la société civile a rendez-vous avec des femmes dans une église évangélique. elle appelle les femmes à voter le le 29 avril pour un réel changement de politique.