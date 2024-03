Afrique / Transition majeure : Le Togo devient un régime parlementaire

XALIMANEWS-Le Togo a entamé une transition vers sa cinquième république, adoptant un régime parlementaire. Dans la nuit du 25 mars 2024, l’Assemblée nationale a approuvé une nouvelle constitution, marquant ainsi un changement significatif, notamment en passant d’un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire.

Ce changement, voté avec 89 voix pour, 1 contre et 1 abstention, redéfinit les modalités de désignation du chef de l’État et répartit les pouvoirs entre les différentes institutions. Conformément à la nouvelle constitution, le président sera désormais élu par l’Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, sans débat, pour un mandat unique de six ans. Sa fonction sera essentiellement honorifique, marquant ainsi une rupture radicale avec le système précédent où le président était élu au suffrage direct pour un mandat renouvelable de cinq ans, avec un exécutif bicéphale.

L’adoption du texte constitutionnel par une écrasante majorité à l’Assemblée nationale togolaise, largement dominée par le parti au pouvoir, l’Union pour la République (UNIR), introduit également de nouvelles fonctions dans l’appareil d’État. Notamment celle de « président du Conseil des ministres », élu pour un mandat de six ans, qui jouira d’une autorité significative dans la gestion des affaires gouvernementales et sera responsable devant le Parlement. Cette fonction sera occupée par le chef du parti ou le leader de la coalition majoritaire issue des élections législatives.

Cette évolution majeure marque une transition vers une Cinquième République togolaise, intervenant à quelques semaines des élections législatives prévues pour le 20 avril prochain.

Avec Togo First