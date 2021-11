Agritech Tunisia a été présentée au Sénégal pour rencontrer les acteurs agricoles et agroalimentaires. L’initiative, déclinée à travers une conférence de presse, rentrait dans le cadre de la préparation de la semaine de l’agritech Tunisia, prévue le 22 mars 2022 à Dakar. « Agri-tech Tunisia » a porté son choix sur le Sénégal au niveau de la sous région Ouest-africaine pour le démarrage de son projet.

Le Sénégal, dont le secteur agricole connaît une transformation, est un hub commercial très stable. Il suffit juste d’une technologie pour atteindre le développement. C’est à travers ce constat que cette rencontre B to B, prévue le 22 mars 2022 à Dakar se projette. Des start-ups tunisiennes et des entreprises sénégalaises cherchent à créer une dynamique de coopération entre les secteurs privés des deux pays. Il s’agit aussi, d’une mise en relation entre les entreprises de ces pays, en vue d’un partenariat.

Ainsi, les 5 startup tunisiennes devant présenter leurs solutions agricoles ont été déjà sélectionnées. En plus de ces Startups, 40 entreprises agricoles sénégalaises seront de la partie. Cet événement de haute facture, dit-on, sera parrainé par le ministre de l’agriculture, Pr Moussa Baldé.

Avec Agritech Tunisia, la digitalisation de l’agriculture sénégalaise va devenir une réalité. Et, les entreprises choisies vont bénéficier de solutions innovantes.

A retenir qu’ « Agri-tech Tunisia » a porté son choix sur le Sénégal au niveau de la sous région Ouest-africaine pour le démarrage de son projet. Walid Gaddas, Directeur général de STECIA international, société chargée de la mise en œuvre de ce projet, a considéré que le Sénégal offre plus d’opportunités dans la sous-région.

Gaddas a misé sur les ‘’excellentes’’ relations diplomatiques, les liens historiques et commerciaux ‘’très forts’’, ainsi que les échanges entre les deux Etats dans plusieurs secteurs pour démarrer le projet à Dakar. Le Directeur estime qu’il est plus facile de commencer par le Sénégal et aller vers d’autres zones.

Et, le projet “Agri-tech Tunisia” est conçu par la société tunisienne STECIA International, appuyé par des partenaires, est financé par l’Union européenne. Mis en œuvre par Expertise France, il vise à soutenir le renforcement, la structuration et la valorisation de l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat.

“Agri-tech Tunisia” a pour ambition de développer la coopération Sud-Sud dans le secteur des technologies digitales pour l’agriculture, entre la Tunisie et les pays de l’Afrique de l’Ouest, avec le Sénégal comme première étape.

Ledit projet permettra d’initier un partenariat gagnant-gagnant dans lequel le secteur agricole sénégalais pourra avoir accès aux dernières technologies disruptives et au savoir-faire des startups tunisiennes, pour améliorer sa durabilité et sa compétitivité sur le marché local, régional et international.

Le secteur de l’agri-tech tunisien pourra de son côté diversifier ses marchés et élargir sa présence en Afrique sub-saharienne, qualifiée par les spécialistes de “nouvelle frontière”.