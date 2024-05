AIBD : Le geste d’humilité du DG Cheikh Bamba Dièye

XALIMANEWS- A l’aéroport de Diass, un nouvel air souffle également. Alors que les dessertes vont et viennent avec, souvent, quelques petits couacs, une voyageuse a tenu à apprécier, à sa juste valeur, le geste d’humilité et de responsabilité du nouveau directeur des lieux, en l’occurrence Cheikh Bamba Dièye.

Ce dernier est venu, humblement, s’enquérir de la situation et prendre une photo avec la voyageuse. « Ce fut un plaisir d’avoir échangé avec Mr Le Directeur de l’aéroport qui est venu s’enquérir de la situation avec modestie et professionnalisme « , témoigne t-elle dans un post qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui a été très apprécié par les internautes.