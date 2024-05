AIBD : saisie de 500 g d’amphétamines, quatre personnes arrêtées

XALIMANEWS-Les agents du bureau des douanes de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) ont découvert un récipient renfermant environ 500 g d’amphétamine, ce qui a conduit à l’arrestation de quatre individus. Parmi eux, trois personnes de nationalité étrangère et un Sénégalais. Tous ont été déférés au parquet de Mbour.

« La drogue a été découverte dans un colis express en provenance d’un pays asiatique. Le produit était conditionné dans un bocal soigneusement dissimulé dans le reste du contenu dudit colis. La saisie fait suite au ciblage du colis sur la base d’éléments pertinents. Le produit a été d’abord testé positif à l’amphétamine par le kit de détection des douanes et confirmé par le laboratoire de la Division de la police technique et scientifique (DPTS) », informe la Division de la communication et des relations publiques des douanes.