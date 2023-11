«Le scanner effectué par le Médecin de garde a permis de constater la présence de boulettes dans l’estomac de la mule. Selon ses déclarations, elle en aurait ingurgité cent (100). Entre son admission à l’hôpital, le lundi et ce mardi 14 novembre 2023 à 17 heures, la dame a eu à expulser 92 boulettes testées positives à la cocaïne par le Laboratoire national d’Analyse des Drogues (LINAD) de la Police technique et scientifique», ajoute le communiqué. Lequel renseigne que la dame est toujours en surveillance à l’HPD. «L’enquête et la procédure suivent leur cours en parfaite synergie d’action avec la Direction de l’Office central de Répression du Trafic illicite des Stupéfiants (DOCRTIS) et en rapport avec le Parquet de Mbour», conclut la note.

