Aida Mbodj : « Khalifa Sall sait que Diomaye est le candidat de l’opposition réunie mais il ne va jamais le soutenir au cas où… »

XALIMANEWS-Candidate spoliée pour la présidentielle 2024, Aida Mbodj n’en demeure pas moins un souteneur confirmé de Ousmane Sonko et, par alliance, défenseur de la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Selon elle, il n’est plus à discuter que ce dernier est le candidat de l’opposition qui rallierait, naturellement, au second tour, la Coalition Diomaye Président. Toutefois, estime Aida Mbodj, Khalifa Sall n’est pas dans ce lot. « Il n’a jamais pris un quelconque engagement, en ce sens, dans le passé et il ne le fera pas ». Pour l’ancienne ministre, c’est un manque à gagner énorme pour le leader socialiste qui joue sa dernière carte.