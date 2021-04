Tout est parti de plusieurs plaintes déposées par Air Sénégal et la police espagnole qui s’est plaint de l’arrivée sur son sol d’un passager mystérieux. A en croire, l’Observateur qui donne l’information, six (06) agents, dont une dame qui officie pour des sous-traitants chargés du contrôle et de la gestion des tickets à l’AIBD, sont arrêtés et déférés au parquet.

