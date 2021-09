En effet, la question qui se pose est » n’a-t-elle vraiment pas raté sa cible? En lieu et place des campagnes de promotion telles que les firmes et les organismes internationaux, c’est plutôt une campagne de Folklore, tape à l’oeil et de gaspillage. Une communication gérée par des « influenceurs » pour la plupart illettrés qu’on a constaté. Pourtant, ces organismes sont les meilleurs clients des compagnies. Mais à la surprise générale, on a noté l’absence des agences de voyage de renom, des institutions et des agents du MTTA. Ce qu’on a vu c’est un vol rempli de troubadours, de chanteurs, de promoteurs de lutte, de patrons de presse avec des équipes de plusieurs éléments. Alors que se sont les agro-industriels qui devaient être à la place, car ce sont eux les grands voyageurs qu’il faut fidéliser.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy