XALIMANEWS: La compagnie aérienne nationale Air Sénégal lancera à partir de jeudi prochain un vol entre l’Aéroport Blaise Diagne de Diass, la ville de New-York et Washington (Etats-Unis), a annoncé mercredi son directeur général, Ibrahima Kâne, à rapporté l’APS. Le lancement de cette desserte permettra de faire jouer à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) son rôle de hub aérien, a-t-il dit à la presse. ’’Aujourd’hui, le vol qui va faire jouer à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) son rôle de hub aérien, est rempli à 100% et les passagers qui composent ce vol viennent à 60% de la sous-région ouest-africaine’’, a-t-il expliqué. Ibrahima Kâne s’exprimait lors d’une visite du ministre du Tourisme et des Transports aériens MTTA), Alioune Sarr, venu s’enquérir de l’état d’avancement de la préparation de la desserte Diass-New-York-Washington. Selon Alioune Sarr, cela fait partie du grand projet ’’Plan Sénégal émergent’’ (PSE) qui a été initié par le président de la République Macky Sall dès le début de son magistère. ’’Dans ce processus d’ouverture sur l’internationale, avec deux fréquences par semaine, jeudi et dimanche, les autorités aéroportuaires, les autorités d’Air Sénégal travaillent à la consolidation du hub aérien (…)’’, a dit le DG d’Air Sénégal. Ces fréquences vont être renforcées, notamment sur les autres destinations, a promis Ibrahima Kâne, selon qui Air Sénégal a fini d’installer son réseau.

