Tout en jugeant “excessive et disproportionnée” cette décision de l’UEFA, le Camerounais compte faire appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS). “je n’ai pas besoin de recourir au dopage pour améliorer ma carrière sportive. Je ferai donc appel de cette décision auprès du TAS afin de prouver mon innocence et laver mon nom. J’espère être de retour rapidement sur les terrains pour faire ce que ‘j’aime le plus et aider mes coéquipiers. Je voudrais remercier l’Ajax et la sélection nationale du Cameroun pour leur soutien et leur confiance », a-t-il ajouté.

