Alerte aux coups de chaleur : Sept régions du Sénégal en situation de risque

XALIMANEWS- Dans un communiqué de presse, le Comité national climat et santé (CNCS) a annoncé « des prévisions de coups de chaleur et d’inconfort dans sept régions du Sénégal, du 8 au 14 mai. » Les régions concernées sont Kaffrine, Kaolack, Diourbel, Louga, Saint-Louis, Matam et Tambacounda.

Le CNCS a recommandé un suivi régulier des personnes vulnérables, notamment celles souffrant de pathologies chroniques telles que le diabète, les maladies rénales, l’hypertension artérielle et les affections respiratoires, particulièrement dans ces zones à risque.

Ce bulletin d’alerte aux vagues de chaleur et impacts sur la santé est publié chaque semaine par le CNCS afin d’informer et de sensibiliser la population aux conditions climatiques et à leurs répercussions sur la santé.