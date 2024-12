Alerte sur l’addiction aux écrans des plus petits : Quels canaux de solution ?

XALIMANEWS- L’addiction aux écrans des petits et des plus jeunes est un phénomène quasi général qui a de lourdes conséquences si on se fie aux nombreux témoignages des dakarois ces dernières années. Dans ce reportage réalisé par la télévision nationale, les spécialistes sonnent l’alerte et émettent des recommandations qu’il est temps d’appliquer.