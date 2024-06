Alerte : Une sénégalaise bloquée en Inde avec le corps de sa mère décédée depuis…

XALIMANEWS- C’est l’histoire de Rokhaya qui demande un SOS auprès des autorités sénégalaises. Elle est partie en Inde pour accompagner sa mère. Cette dernière, souffrant de leucémie, a été envoyée à New Dehli pour y subir un traitement. Toutefois, il y a eu des complications et elle n’a pas survécu.

Les 12 millions, initialement prévus, pour le traitement ont tous été engloutis pour endiguer l’infection qu’elle a contractée sur place, selon une source proche du dossier qui précise que « la famille s’est endettée au-delà du supportable ». En plus des frais de rapatriement et du billet de sa fille, il faut aussi éponger la dette vis à vis de la clinique. « Il faut en tout un peu plus de 17.000 dollars pour que la clinique accepte de libérer le corps », rapporte t-elle.

Ayant déjà saisi les services de l’ambassade du Sénégal en Inde ainsi que le ministère des Affaires Etrangères, Rokhaya compte sur la diligence des autorités sénégalaises qui n’ont toujours pas réagi.

« Le corps commence à se dégrader et si ça continue, ma mère risque d’être enterrée sur place et je risque d’être retenue tant que la dette n’aura pas été épongée. Malgré toutes les démarches entamées auprès des autorités, rien n’a encore bougé et le temps presse. Plus le corps reste à la morgue, plus l’ardoise s’allonge », explique Rokhaya en larmes, joint par Xalima.