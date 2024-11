Alignement Stratégique du Nouveau Compact MCC avec le Projet Sénégal 2050 : Une Opportunité pour l’économie Bleue (par Babacar Sané BA)

Le Millennium Challenge Corporation (MCC) est une agence d’aide étrangère américaine, innovante et indépendante, créé par le Congrès américain en janvier 2004 avec un fort soutien des deux pôles politiques (Démocrates et Républicains). Son objectif principal est de contribuer à la réduction de la pauvreté dans le monde. Le MCC a changé le paradigme à propos de la meilleure façon de fournir une aide étrangère américaine intelligente en mettant l’accent sur les bonnes politiques, l’appropriation par les pays partenaires et les résultats pour promouvoir la croissance économique, réduire la pauvreté et renforcer les institutions.

Le MCC noue des partenariats avec des pays en développement qui s’engagent pour la bonne gouvernance, la liberté économique et l’investissement dans le capital humain. Une des particularités du modèle du MCC est la transparence du processus et des critères qui régissent la sélection des pays partenaires. Chaque année, le Conseil d’administration de MCC utilise un processus pour sélectionner les pays éligibles à l’aide, y compris pour identifier les pays candidats et établir les critères et la méthodologie de sélection des pays.

La signature par le Sénégal d’un nouveau compact régional avec le Millennium Challenge Corporation (MCC) marque une avancée décisive pour le développement économique du pays. Annoncé par le Ministre de l’Économie, Abdourahmane SARR, en présence de Kim Kyeh, vice-présidente adjointe du MCC, ce troisième compact est centré sur l’économie bleue, avec un accent particulier sur les écosystèmes marins, côtiers et fluvio-lacustres. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de diversification économique et d’intégration régionale, tout en réaffirmant les ambitions du Sénégal de bâtir un avenir souverain, juste et équitable dans le cadre du ?????? ????????? ????.

L’économie bleue, comme levier de ce nouveau compact, représente une formidable opportunité pour le Sénégal de capitaliser sur ses ressources naturelles tout en assurant leur durabilité. Les secteurs prioritaires identifiés – la pêche et l’aquaculture, le tourisme et l’horticulture – sont des piliers potentiels de croissance, mais nécessitent une coordination stratégique pour maximiser leur impact. L’approche par pôles régionaux adoptée dans le cadre de ce compact est en parfaite adéquation avec les orientations du ?????? ????????? ????, qui vise à renforcer la compétitivité des territoires et à promouvoir une croissance inclusive et équitable.

Cependant, pour garantir la réussite de cette initiative, il est impératif de créer des synergies entre les objectifs du MCC et les priorités nationales. La phase de développement de 12 à 18 mois doit être utilisée pour intégrer les parties prenantes locales, les opérateurs économiques, et surtout, la diaspora sénégalaise, qui peut jouer un rôle déterminant dans le transfert de compétences, l’innovation technologique et le financement des projets. En outre, un alignement avec la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) offrirait au Sénégal une plateforme pour renforcer les échanges commerciaux régionaux et intégrer les chaînes de valeur africaines.

La réussite de ce compact repose également sur la mise en place d’un cadre institutionnel robuste et transparent. Une gouvernance exemplaire, appuyée par des partenariats public-privé, et un suivi rigoureux des projets seront essentiels pour maximiser les retombées économiques et sociales. De plus, la formation de la main-d’œuvre et l’utilisation des nouvelles technologies dans la gestion des ressources marines et côtières devront être au cœur des priorités pour garantir la durabilité des interventions.

Ce compact régional, tout en consolidant les acquis des deux précédents axés sur l’agriculture et l’énergie, offre une opportunité unique au Sénégal de se positionner comme un leader régional en matière d’économie bleue. En alignant ses actions avec les ambitions du ?????? ????????? ????, le Sénégal peut transformer cette initiative en un levier stratégique pour renforcer son développement durable, promouvoir l’équité sociale et consolider sa souveraineté économique. C’est mon intime conviction.

