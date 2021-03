Pire, l’équipe régresse de matchs en matchs. Aucune fluidité, aucun automatisme et aucune élaboration. Le coach est dépassé par les événements. Plus grave, non seulement il est plus que limité mais il n’écoute personne et n’en fait qu’à sa tête. Il oublie qu’il n’a jamais été entraîneur.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy