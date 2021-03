XALIMANEWS: Le président du Conseil départemental de Ranérou est prêt à l’affrontement. Le député Aliou Dembourou Sow a Ousmane Sow dans sa ligne de mire. Il reproche à ce dernier sa déclaration sur la question du troisième mandat. A l’en croire, le leader du Pastef n’a aucune appréciation à donner sur cette question. « La dernière sortie d’Ousmane Sonko est vraiment regrettable et irresponsable. Voilà quelqu’un, qui dans un ton martial, voire belliqueux, veut jouer à se faire peur. Il doit revenir sur terre et se taire car le Conseil Constitutionnel, lui seul, est habilité à valider ou rejeter une éventuelle candidature du président de la République son Excellence monsieur Macky Sall. Qu’il sache que ses menaces ne passeront pas. Aucun politicien et membre de la société civile n’a le pouvoir d’écarter le président Macky Sall de la course. Si Sonko veut vraiment l’affrontement et rien que l’affrontement, il nous trouvera sur son chemin. On ne le laissera pas brûler le pays et détruire notre image historique de paix sociale, de stabilité légendaire et de concorde nationale. S’il veut vraiment la guerre, il l’aura », avertit-il. A noter qu’Aliou Dembourou Sow est le député de la majorité qui a dernièrement recommandé aux partisans de Macky Sall de prendre les machettes pour imposer le troisième mandat.

