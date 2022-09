Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, préconise « une ’bonne articulation’’ du tourisme à la culture, en vue de bâtir ce dernier secteur sur ’’nos croyances, nos valeurs et de notre patrimoine immatériel’’. ’’En l’articulant (le tourisme) à la culture, nous renforçons son potentiel et son impact socioéconomique, mais aussi nous lui offrons surtout une identité, celle bâtie sur le socle de nos croyances, de nos valeurs et de notre patrimoine immatériel de manière générale’’, a-t-il déclaré, mardi, la lors de la cérémonie officielle de célébration de la 42ème édition de la Journée mondiale du tourisme. Devant son homologue en charge du Tourisme, Mame Mbaye Niang, il s’est dit ’’persuadé’’ que ’’l’attractivité touristique’’ constitue un ’’facteur déterminant d’influence internationale et contribue à notre économie, à notre image de marque’’. Selon Aliou Sow, avec cette mise en perspective de la culture, ’’l’Afrique devrait redevenir un beau continent à visiter (…) » et susciter « moins de peurs’’. Il estime que le tourisme au Sénégal peut compter sur un ’’immense potentiel’’ à puiser puiser « dans notre diversité culturelle ainsi que dans l’écosystème naturel et les ressources fauniques’’. ’’Dans cette mise en perspective des biens du patrimoine culturel, il importe plus globalement d’inscrire dans les pôles touristiques une offre ancrée dans l’histoire et la culture et de définir, de manière articulée, les circuits touristiques et culturels afin de renforcer l’attractivité de notre pays’’, a-t-il relevé.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy