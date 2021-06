Pour Alioune Tine l’absence de concertation sur une « question aussi grave que le terrorisme » est à condamner. « Un projet de loi sur une question aussi grave que le terrorisme dans un contexte politique tendu et délétère, on doit le partager, prendre les avis, chercher le consensus, rassurer et apaiser le climat politique. La confiance s’éloigne, la haine et la violence prennent forme », martèle le défenseur des droits humains, dans un tweet repris par Azactu.

