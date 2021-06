XALIMANEWS- Après l’altercation entre les députés Ousmane Sonko et Mberry Sylla, leur collègue Alioune Badara Diouf qui dit être témoin oculaire de la scène a tenu à rétablir la vérité. A l’en croire, contrairement à ce qui a été dit, c’est Ousmane Sonko qui a attaqué, en premier, le sieur Sylla: « c’est un devoir pour moi de rétablir la vérité ici et maintenant. C’est Ousmane Sonko qui, en premier, a donné un coup d’épaule à Mberry Sylla et ce dernier a riposté », a-t-il laissé entendre. Ce qui a fait réagir Mberry Sylla qui n’a pas hésité à se lever pour mimer une danse devant les applaudissements de ses collègues députés. Et Abdourahmane Diouf de lancer à son endroit: « vous avez mon soutien et celui du groupe parlementaire ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy