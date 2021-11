Cette famille à toujours répondu présent dans des moments les plus difficiles de l’histoire de notre pays où certains énergumènes avaient choisi,avec indignité,les raccourcis et voies obliques. C’est la famille qui a battu le record des prisonniers politiques au Sénégal. Par conséquent les Diaz sont une grande famille pétrie de valeurs et de principes œuvrant dans l’honneur et la dignité.

