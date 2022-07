» mbodio mbodio yé sene Baye niowna » tel est le refrain repris par le maire de Dakar plateau, alioune ndoye pour lancer un pique à la coalition Yewwi Askan Wi à qui on identite la chanson. » les personnes qui les suivent dans leurs caravanes sont la plupart des jeunes collégiens et collégiennes, attirés par la foule. C’est au soir du 31 juillet prochain que cette coalition comprendra que c’est nous que la population veut et non eux. Nous allons les gagner dans toutes les régions », dixit Alioune Ndoye.

