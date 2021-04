Poursuivant, l’édile de Guédiawaye par ailleurs frère du chef de l’État, Macky Sall, a tenu à préciser que ses collègues et lui ne demandent pas « leur implication pour capter des fonds et les distribuer eux-mêmes » mais « bien pour jouer leur rôle de régulateur. » Car, a-t-il justifié, « on propose aux structures de financements des jeunes, telles que la DER et l’ANPEJ (Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes), de procéder, par exemple, à la mise en place d’un guichet unique de l’emploi et de l’employabilité des jeunes géré par un jeune rémunéré par la mairie. Formé sur les procédures de ces différentes structures, il détient toutes les compétences requises pour analyser les dossiers de demande de financement, s’il le faut, par la voie numérique, avant de les transmettre à la DER, qui va se charger des financements. Cette approche permettra d’économiser de l’argent et de l’énergie mais aussi et surtout d’amener la collectivité territoriale à jouer son rôle de relais de l’État, à l’échelon territorial. Les financements doivent être territorialisés ».

