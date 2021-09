Ces résultats très encourageants découlent de la somme d’efforts fournis par toutes les parties prenantes à la riposte. Je voudrais donc remercier tous les acteurs impliqués qui, de manière vigoureuse font face à la troisième vague épidémique. Je veux nommer les membres du CNGE, les membres des CRGE, tout le personnel médical et paramédical, le personnel de l’action sociale, les acteurs communautaires, les partenaires techniques et financiers, qui ont tous été au combat pour freiner la propagation du virus. Cependant, nous devons faire preuve d’humilité, rester très vigilants et redoubler d’efforts, afin de consolider les stratégies mises en place au plus fort de la 3eme vague en termes de diagnostic, de prise en charge des cas notamment avec la PECADOM, d’approvisionnement en oxygène des structures de santé, mais aussi de mise en œuvre de la stratégie vaccinale.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy