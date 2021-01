Somme toute, nous rappelons sans détour au Président de la République, si besoin était, que le droit à la santé et à l’action sociale trouve son fondement dans notre constitution. La constitution sénégalaise stipule en son article 17 : « L’Etat garantit aux familles en général et à celles vivant en milieu rural en particulier l’accès aux services de santé et au bien-être. Il garantit également aux femmes en général et à celles vivant en milieu rural en particulier, le droit à l’allègement de leurs conditions de vie. »

